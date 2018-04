Serie A Roma-Torino, De Rossi gol per Astori

"De Rossi è stato il primo a cui ho chiesto se volesse giocare o meno. La risposta l'abbiamo avuta in campo". Il capitano della Roma ha segnato al Torino il suo primo gol stagionale. "Non poteva che essere oggi", ha urlato Carlo Zampa in telecronaca. Non poteva che essere - intendeva - il giorno dopo l'ultimo addio a Davide Astori, suo compagno di Nazionale, suo collega, suo amico. Dopo l'1-0 di Manolas, che ha esultato rivolgendo le braccia al cielo, De Rossi l'ha abbracciato, senza sorridere. E dopo il suo gol non si è lasciato andare: di solito fanno così gli ex per "rispetto", stavolta non era questione di rispetto, ma di stato d'animo. De Rossi è rimasto in silenzio a fine gara e lui che i social non li usa, almeno non pubblicamente, non ha voluto far sapere cosa provasse in quel momento. Del resto lo sanno tutti.