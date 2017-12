Serie A Roma, tamponamento per Perotti

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per Diego Perotti che questa mattina, mentre stava recandosi a Trigoria, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Come mostrato da Retesport.it, l'argentino ha tamponato un'auto in zona Laurentina senza però farsi male tanto che è stato subito regolarmente accompagnato al centro sportivo giallorosso. Né lui né le altre persone coinvolte nel sinistro hanno riportato lesioni: invece gravi danni per la macchina del calciatore.