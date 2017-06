Serie A Roma, svelata la terza maglia

Nike reinterpreta il classico giallorosso per la terza maglia della Roma stagione 2016/17, che debutterà nella sfida di domenica contro la Fiorentina. Le righe orizzontali rosse su sfondo arancione sfumano verso l'orlo per dare movimento mentre il colletto a V reca la dicitura "AS Roma" nella parte posteriore. La tecnologia Dri-Fit consente una maggior traspirazione della pelle e aiuta gli atleti a rimanere più freschi e nel massimo comfort per tutto il corso della gara. Le divise sono realizzate con un tessuto a maglia doppia di cotone e poliestere riciclato, che, oltre a eliminare il sudore offre una sensazione di maggior morbidezza e un aspetto in generale più attraente. Le calze sono arancione chiaro con una riga rossa sul polpaccio e offrono un'imbottitura aggiuntiva nel tallone per agevolare il comfort dei calciatori. La nuova terza divisa dell’AS Roma sarà disponibile dal 22 settembre.