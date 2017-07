Serie A Roma supermercato: tifosi contro Monchi e Pallotta

La cessione ufficiale di Paredes ha scatenato ulteriormente i tifosi della Roma sui social network: i giallorossi avevano già venduto Salah, sono in procinto di dare Rüdiger al Chelsea e rischiano di subire l'assalto per Nainggolan. Sotto accusa Monchi (che aveva dichiarato "La Roma non è un supermercato" nella conferenza di presentazione) e Pallotta.