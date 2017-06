Serie A Roma: Strootman assolto, il web si scatena

Kevin Strootman non ha simulato nel caso della trattenuta di maglia di Cataldi in Lazio-Roma: così ha deciso la Corte Sportiva di Appello della Figc. E il web si è scatenato, ecco come i social hanno commentato l'assoluzione del centrocampista giallorosso.