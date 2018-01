Serie A Roma, striscioni dei tifosi contro Pallotta: "Spia vattene via"

James Pallotta duramente attaccato dai tifosi della Roma. La scorsa notte sono apparsi due striscioni a Tor di Valle (dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio) dal contenuto inequivocabile: "Pallotta spia vattene via" e "Pallotta usa e getta" (foto laroma24.it). Il numero 1 dei capitolini è finito nel mirino dopo alcune dichiarazioni sulla sicurezza all'Olimpico ("Abbiamo chiesto di portare telecamere ad alta definizione all’interno, e le abbiamo comprate noi, anche se non siamo i proprietari dello stadio, per iniziare a vedere chi è che crea problemi") e dopo aver affermato che sono previsti riconoscimenti facciali all'ingresso del futuro impianto. Su un muro della capitale (foto Forzaroma.Info) è poi apparsa un'altra scritta: "Un presidente perdente dalla parte degli infami e non della sua gente).