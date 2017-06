Serie A Roma, striscione dei tifosi per Spalletti

Luciano Spalletti è in scadenza di contratto a fine stagione e le trattative per il rinnovo sembrano ferme, per volontà del tecnico. Ma i tifosi stanno con lui: vedere per credere lo striscione apparso a Trigoria, che chiede a Spalletti di firmare il rinnovo e tentare ancora l'assalto allo scudetto. Oggi e in futuro.