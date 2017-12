Serie A Roma-Spal, Var due volte in azione: quanti dubbi

Var protagonista in Roma-Spal, prima gara della 15esima giornata di Serie A: al 10' del primo tempo è intervenuto per trasformare il cartellino giallo di Felipe in rosso. Il difensore commette fallo su Dzeko, secondo Pairetto e secondo l'arbitro Abisso, che ha controllato l'azione sul monitor, si trattava di chiara occasione da gol. Al 32' il Var, invece, non interviene sul gol del 2-0 di Strootman: dubbia la posizione di El Shaarawy sul tiro di Pellegrini respinto dal portiere, Abisso non va neanche a controllare l'azione sul monitor.