Serie A Roma, scritte offensive contro De Sanctis

Nella notte a Roma sono comparse due scritte offensive contro Morgan De Sanctis, ex portiere ed attuale team manager giallorosso. "Spione infame" e "Punti il dito, firmi il verbale...lurido maiale" gli insulti sui muri che dovrebbero riferirsi a un episodio del marzo del 2015. Ottavi di finale di Europa League all'Olimpico, la Roma perde 3-0 con la Fiorentina e scoppia la protesta degli ultras che costrinsero Totti, De Rossi e De Sanctis a un confronto sotto la curva. Volarono parole pesanti, tanto che la Procura aprì un'inchiesta e i tre giocatori furono ascoltati in questura. Totti e De Rossi furono più morbidi, l'ex portiere no: "Mi hanno gridato più volte “napoletano di m...” e “mercenario”... io mi sono sentito ovviamente intimorito".