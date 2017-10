Serie A Roma, Schick vicino al rientro: "Finalmente con la squadra"

Patrik Schick vede la luce in fondo al tunnel. L'attaccante ceco sembra ormai aver superato l'ennesimo infortunio muscolare ed è tornato ad allenarsi in gruppo: "Oggi finalmente con la squadra", ha scritto Schick su Instagram. Solo 15' in campo contro il Verona per l'acquisto più costoso della storia della Roma, domani Di Francesco deciderà se convocarlo per la sfida con il Torino. Le buone notizie però non finiscono qui, perchè anche Defrel è tornato ad allenarsi in gruppo e Karsdorp potrebbe fare il suo esordio contro i granata. Ancora palestra, invece, per Manolas.