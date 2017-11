Serie A Roma, prime terapie per Nainggolan

Una breve storia Instagram per far sapere che lo stato d'animo non è dei migliori (come denota l'emoticon triste) ma anche che è già al lavoro e farà di tutto per recuperare in vista del derby. Radja Nainggolan è tornato a Trigoria per effettuare le prime terapie sulla lesione all'adduttore rimediata con il Belgio.