Serie A Roma, Pellegrini salta il Napoli: Strootman in dubbio

Emergenza in casa Roma in vista del big match di sabato 14 contro il Napoli, Di Francesco perde mezzo centrocampo. Se per Strootman c'è ancora qualche speranza, non sarà invece sicuramente della partita Pellegrini, uscito malconcio da San Siro. "Nella giornata odierna Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a controlli clinico-strumentali che hanno confermato la presenza di una quota di edema post/distrattivo nel muscolo soleo destro - si legge sul sito dei giallorossi - L’atleta ha già cominciato le cure del caso con prognosi ad oggi di circa 7-10 giorni". Per quanto riguarda Strootman invece "confermati i postumi post-contusivi nella porzione anatomica compresa tra muscolo quadricipite e muscoli adduttori della gamba sinistra con evidenza di una estesa quota di ematoma muscolo-fasciale. L’atleta ha già cominciato le cure del caso e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno".