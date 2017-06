Serie A Roma, nuovo striscione per Spalletti

Terzo striscione in poche settimane per Luciano Spalletti. Dopo "resti o te ne vai?" e "firma, crediamoci ancora", a Trigoria è comparso un nuovo messaggio: "Quattro scemi con un microfono non sono la tifoseria romana. Luciano resta, Roma è con te!". Spalletti viene dato per prossimo allenatore dell'Inter.