Serie A Roma, nuova maglia con Nainggolan in prima fila

Svelata ufficialmente la nuova maglia della Roma 2017-18 che sarà indossata già nella gara di domenica contro il Genoa. In prima fila, nella presentazione, Radja Nainggolan: indizio di mercato? La casacca viene così presentata sul sito ufficiale giallorosso: "La nuova divisa home della AS ROMA coniuga lo stile classico e l’ultima e più avanzata tecnologia Aeroswift utilizzando i colori iconici giallo e rosso arricchiti da dettagli in nero. I colori giallo e rosso sono tornati nella loro tonalità tradizionale, per richiamare la missione originaria del Club - fondato nel 1927 per difendere il nome, i colori e il simbolo della Capitale. Il tessuto nella parte frontale ha trame diverse a seconda delle differenti zone del busto. La cucitura che parte dalla clavicola mette in evidenza la silhouette delle spalle e si congiunge alla banda in tessuto nero che corre lungo entrambi i lati della maglia. Quando il giocatore è in movimento la banda nera si apre lasciando intravedere inserti gialli e garantendo il massimo della ventilazione. Lo Swoosh giallo si trova sul lato destro del petto mentre lo stemma della squadra su quello sinistro. Il girocollo è bordato di giallo sui lati e sul retro. All’interno della maglia, alla base del collo, compare la scritta “Roma è nostra” a testimonianza dell’orgoglio e dell’attaccamento della squadra e di tutti i tifosi alla città. Il pantaloncino è rosso con una banda nera su entrambi i lati. Lo stemma della Roma sulla destra, lo swoosh in giallo sulla sinistra. La divisa è completata da calze nere dotate della tecnologia Nike Grip, con la scritta “Roma” in rosso sulla parte frontale, sul retro strisce orizzontali gialle".