Serie A Roma, Nainggolan stangato: pagherà oltre 100mila euro

Stangata pesante per Radja Nainggolan da parte della Roma: il centrocampista belga, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarà costretto a pagare oltre 100mila euro di multa per il video postato sui social dopo la notte di Capodanno, diventato in breve virale, nel quale il belga fuma, bestemmia e appare decisamente su di giri. L'atteggiamento del romanista è diventato un vero e proprio caso e la società ha dovuto dare un segnale forte, per Nainggolan è stato deciso il "massimo della pena" previsto dal regolamento interno, cioè circa il 30 per cento dello stipendio mensile, quindi più di 100mila euro.