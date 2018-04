Serie A Roma, Nainggolan si fa male: risentimento alla coscia destra

Radja Nainggolan ha lasciato il campo al 17' del primo tempo di Bologna-Roma, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0: il centrocampista ha accusato un risentimento al flessore destro e ha chiesto subito il cambio. Per i giallorossi un allarme anche in chiave Champions, in vista dei quarti col Barcellona.