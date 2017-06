Serie A Roma, Nainggolan ruba la 10 a Totti: ma "con permesso"

Il numero 10 della Roma più che un numero è un simbolo, come Francesco Totti è un simbolo della città eterna. Questa mattina però, Radja Nainggolan ha avuto il privilegio di portare per una volta la maglia del capitano, seppur in un’uscita amichevole. Durante la partita con i giovani della Primavera il Ninja si è infatti presentato in campo con la maglia numero 10. Poco dopo, su Instagram ha pubblicato un simpatico post, dove ha precisato: “Con permesso”.