Serie A Roma, leader Florenzi: "Fateci lavorare, non date giudizi affrettati"

Numerosi tifosi hanno assitito alla presentazione della nuova Roma a Pinzolo. Proprio a loro si è rivolto nel corso della serata Alessandro Florenzi: "Ai tifosi dico di non dare giudizi troppo affrettati. Di sostenere la squadra. Abbiamo preso il secondo posto che non era il nostro obiettivo, ma è stato importante per la Champions. Abbiamo provato a lottare per qualcosa di importante fino alla fine perché i tifosi lo meritano. Dico di farci lavorare. Per quel che mi riguarda io sto sempre meglio e stiamo pensando al lavoro da fare per farmi rientrare al meglio ed aiutare la squadra". Per certi versi simile il discorso del ds Monchi: "Voglio ringraziare anche tutti voi (pubblico, ndr). Avete fatto molta strada per essere qui oggi. Voi siete la nostra forza, il segreto sarà camminare insieme. Forza Roma". Non è mancato poi l'intervento di Di Francesco: "Ringrazio tutti per come sono stato accolto, dico che la Roma trasmette emozioni uniche, parlare di sogni nel cassetto, il mio obiettivo era questo, per adesso ho ottenuto questo il secondo è conquistare qualcosa. La responsabilità è enorme ma è bellissima".