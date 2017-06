Serie A Roma-Lazio, la moviola: Strootman simula, su Lukaku era rigore

La moviola del primo tempo di Roma-Lazio: al 16' Fazio entra in contatto con Lukaku in area di rigore, non colpisce il pallone, ma la gamba dell'avversario. Orsato non fischia il penalty. Al 44' Wallace entra in scivolata su Strootman, non colpisce né il pallone né l'avversario che cade a terra: Orsato fischia il rigore che non c'è, poi De Rossi lo trasforma.