Serie A Roma, la maglia pre-gara sarà verde

La Roma cambia look, ma solo per il pre-gara. Come rivela il sito di Footy Headlines, la società giallorossa a gennaio lancerà una nuova maglia prepartita. La divisa è caratterizzata da un colore verde oliva molto scuro, con delle striature diagonali a dargli quasi l’effetto di un prato colpito da una forte ventata. In alto a destra, il celebre ‘baffo’ Nike si nota grazie alla sua tonalità arancione. La maglietta verrà indossata dai calciatori romanisti a partire da gennaio 2018.