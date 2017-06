Serie A Roma, imbrattato il murales dedicato a Francesco Totti

Il murales dedicato a Francesco Totti in Via Licia, a Roma, è stato imbrattato con bombolette spray da ignoti nella notte tra il 18 e il 19 giugno. Nelle ore successive è arrivata la risposta dei sostenitori giallorossi, scritta sul lato destro del disegno rovinato: "Tu, laziale che rovini quest'opera, VERGOGNATI! Forza Roma, C'è solo un Capitano! 10". Il murales imbrattato, che raffigura il capitano giallorosso di spalle con la maglia numero 10 e con sopra la scritta "In difesa di un amore aeterno", era stato disegnato in occasione della sua ultima partita con la maglia della Roma.