Serie A Roma, i tifosi perdonano Schick grazie...alla sorella

Dopo il clamoroso errore a tempo quasi scaduto dello Juventus Stadium non è stata certo una settimana facile per Patrik Schick, preso in giro dai tifosi bianconeri e attaccato da quelli giallorossi, ma dopo giorni di social insulti la tempesta dovrebbe essere passata. Tutto merito della splendida sorella dell'attaccante ceco, Kristyna, che su Instagram ha voluto fare gli auguri di Natale ai suoi follower con una foto decisamente sexy, che lascia poco spazio all'immaginazione e che ha scatenato i commenti dei tifosi: “Va bene, perdoniamo tuo fratello”, ha scritto ironicamente un utente nei commenti.