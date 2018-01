Serie A Roma, i tifosi ancora contro Pallotta: scritte sui muri

Nuovo attacco dei tifosi della Roma a James Pallotta: dopo gli due striscioni a Tor di Valle (dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio), apparse nuove scritte in città. Il numero 1 dei capitolini era finito nel mirino dopo alcune dichiarazioni sulla sicurezza all'Olimpico ("Abbiamo chiesto di portare telecamere ad alta definizione all’interno, e le abbiamo comprate noi, anche se non siamo i proprietari dello stadio, per iniziare a vedere chi è che crea problemi").