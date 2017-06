Serie A Roma-Genoa, tutti in fila per l'ultima di Totti

Ritiro sì, ritiro no: nel dubbio, i tifosi si preparano. Roma-Genoa, ultima giornata di campionato in programma 28 maggio, sarà quasi sicuramente l'ultima opportunità di vedere Francesco Totti con la maglia giallorossa su un campo di serie A. E allora tutti in fila ad acquistare i biglietti di una partita che potrebbe essere storica: tanti i tifosi al Roma Store di Piazza Colonna, nella Capitale, sin dalle prime ore del mattino.