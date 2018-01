Serie A Roma, Florenzi sbaglia il rigore: malore del papà in tribuna

Al 39' di Roma-Sampdoria, errore dal dischetto per Alessandro Florenzi: l'esterno giallorosso si fa parare il tiro da Viviano, lasciando il risultato sullo 0-0 nella gara poi vinta dai blucerchiati. Una forte delusione pure per il padre: Luigi Florenzi, in tribuna all'Olimpico, ha accusato un lieve malore dopo l'errore del figlio. Soccorso da una guardia medica scesa dalla tribuna stampa, si è ristabilito poco dopo seguendo la partita sino alla fine.