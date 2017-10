Serie A Roma, Florenzi: "Ora sono più forte, il sogno continua"

Per Alessandro Florenzi la partita contro il Verona è assomigliata a una rinascita: in campo 11 mesi dopo l'infortunio al ginocchio (e successiva ricaduta). Una grande prestazione, assist per il primo gol di Dzeko compreso, e novanta minuti in campo per urlare al mondo che il brutto periodo è alle spalle. Il giorno dopo, Florenzi ha voluto lanciare questo messaggio su Instagram: "Tutto quello che è successo è arrivato a me, e non per me. A me per farmi crescere, a me per farmi diventare più forte. A me per essere quello che sono, a me per apprezzare ogni attimo della vita. Come quel bambino, oggi diventato uomo, che ha continuato a credere nella forza di un sogno: quella forza che ti fa superare ogni ostacolo. Quel bambino che vuole continuare a fare ciò che ama di più al mondo: giocare a calcio. Grazie, grazie a tutti voi. Tutto quello che è successo è passato in fretta con voi al mio fianco. Un abbraccio Ale!".