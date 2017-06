Serie A Roma, Florenzi in campo tra 10 giorni

Con Salah in coppa d'Africa e gli affari Feghouli-Musonda ancora in standby, la Roma ha bisogno di una mano sugli esterni. La buona notizia è che il rinforzo potrebbe arrivare dall'interno: Alessandro Florenzi, infatti, ha intensificato il lavoro con il pallone e tra 10 giorni tornerà a giocare con la Primavera. Da lì in poi, il rientro in prima squadra dopo l'infortunio al legamento di fine ottobre, sarà sempre più vicino.