Serie A Roma, ecco la maglia speciale per il derby con la Lazio

Per la prima volta nella sua storia la Roma indosserà una nuova divisa speciale in occasione dei derby di questa stagione. "Il nuovo kit, rosso scuro con dettagli in oro metallizzato, evoca i colori delle tuniche, dei dettagli delle armature e degli elmi in bronzo indossati dalle Legioni Romane che combattevano per difendere la città" si legge sul sito della società.