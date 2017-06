Serie A Roma, Dzeko furioso con Spalletti: "Fai il furbo?"

"Fai ancora il furbo, eh?". Edin Dzeko non era affatto felice di lasciare il campo sul 4-0 per la Roma e l'ha fatto capire chiaramente a Luciano Spalletti rivolgendogli una domanda retorica. Senza tanti giri di parole, il bosniaco era su tutte le furie: in lotta con Belotti per la classifica cannonieri e al momento a pari merito a quota 25 gol, il giocatore (a secco a Pescara) è stato sostituito da Grenier al 70' prendendosela con l'allenatore.