Serie A Roma: Defrel e Gonalons dai bimbi del San Raffaele

Maxime Gonalons e Gregoire Defrel protagonisti di un bel gesto al San Raffaele Pisana di Roma: i due giallorossi hanno fatto visita ai bimbi del reparto pediatrico dell'ospedale. Assieme a Lupo Romolo, la mascotte del club, il centrocampista e l'attaccante hanno regalato palloni e gadget oltre a scattare tanti selfie con i piccoli ospiti del San Raffaele. La giornata, promossa da Roma Cares, la Fondazione attraverso la quale il club è impegnato nelle attività a scopo benefico, in collaborazione con la Geco Animation, è stata una sorpresa per i giovani dell’Istituto. "Questa visita conferma la sensibilità della Roma, sia come squadra che come società, da sempre vicina a chi ha necessità di cure", ha affermato il Presidente del San Raffaele, Carlo Trivelli.