Serie A Roma, De Rossi ha rinnovato fino al 2019

Dopo l'addio di Totti, a 34 anni De Rossi passa finalmente da Capitan futuro a Capitan presente: il centrocampista ha prolungato il suo contratto con i giallorossi, l'annuncio ufficiale in diretta Facebook: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2019".

"Ho firmato oggi, l'accordo c'era da un po' di tempo, ma domenica non ne ho voluto parlare per rispetto a un'altra storia che stava finendo o che forse non finirà mai - le prime parole del centrocampista - Penso di essere un degno sostituto di Francesco come sentimenti. Questa - aggiunge De Rossi - è stata una delle mie tre migliori stagioni ed il merito è anche di Spalletti. Non è un caso che tornato lui ho ricominciato a macinare. Spero che i tifosi dopo le lacrime di domenica ci stiano vicini, anche se l'addio di Totti fa male a tutti. Io ci ho pensato: dopo Francesco non potevo andarmene anche io, sarebbe stata una mazzata troppo grande".