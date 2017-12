Serie A Roma, cosa rischia De Rossi? C'è il precedente Bonucci

Daniele De Rossi non riceverà nessuna maxi multa (come auspicato da diversi tifosi sui social) dalla Roma per la follia che è costata la vittoria ai giallorossi a Marassi. Come succede da 10 anni infatti, dai tempi del primo Spalletti, il club sanziona i suoi calciatori che si rendono protagonisti di episodi scorretti seguendo un regolamento interno (firmato da tutti i giocatori, ndr): i soldi versati andranno, insieme a quelli degli altri compagni che tardano all’allenamento o vengono espulsi, in un “salvadanaio” comune che a fine stagione sarà donato in beneficenza. La somme da versare viene stabilita in base alle giornate di squalifica, che per il capitano della Roma saranno soltanto due (Spal e Chievo). Il Codice di Giustizia Sportiva per casi come quello De Rossi-Lapadula prevede infatti un minimo di tre giornate per condotta violenta (un colpo all’avversario dato senza una contesa per il pallone), ma il precedente di Bonucci parla chiaro: per un caso molto simile, curiosamente sempre contro il Genoa e sempre con l’arbitro Giacomelli richiamato dal Var, il capitano del Milan fu squalificato per solo due giornate “per avere, al 24’ del primo tempo, durante un'azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici".