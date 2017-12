Serie A Roma, che fatica in attacco. Ma la difesa è un bunker

Il preziosissimo successo contro il Cagliari, arrivato in extremis, ha permesso alla Roma di agganciare la Juventus a quota 38 e di restare attaccata al treno delle prime della classe. Il match dellì'Olimpico ha messo in evidenza le difficoltà dei giallorossi in zona offensiva ma ha altresì confermato l'ottima tenuta difensiva della squadra di Di Francesco. Numeri importanti in un campionato, quello italiano, dove solitamente vince chi ha la migliore retroguardia.