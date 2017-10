Serie A Roma-Chapecoense 4-1, Florenzi torna e fa gol, Schick al debutto

La Roma batte 4-1 la Chapecoense in amichevole: circa 10mila spettatori all'Olimpico, incasso devoluto al club che lo scorso novembre fu colpito da una sciagura aerea nella quale morì la maggior parte dei componenti della squadra e dello staff. Grande attesa per il ritorno in campo di Florenzi a oltre dieci mesi dalla rottura del crociato sinistro: il jolly giallorosso ha sbloccato il risultato su rigore al 29' del primo tempo, poi sono arrivate le reti di Perotti e Antonucci prima dell'intervallo. Nella ripresa l'attaccante 18enne ha firmato la doppietta personale su assist di Perotti, poi Alan, uno dei sopravvissuti alla tragedia, ha segnato su rigore il gol del 4-1. L'Olimpico ha applaudito il debutto di Schick in maglia giallorossa.