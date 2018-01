Serie A Roma, Antonucci si tatua la data del debutto

"Un'emozione indescrivibile": Mirko Antonucci ha descritto così l'esordio in prima squadra nella Roma, nel match contro la Sampdoria (dove ha servito a Dzeko l'assist del definitivo 1-1). Un momento così importante da meritare un tatuaggio: sul polpaccio, come mostrato su Instagram, la data della partita e due significative frasi che indicano i sacrifici fatti sin qui. "This ain't random, I didn't get lucky. 24-01-2018 (Non è casuale, non sono stato fortunato ndr)".