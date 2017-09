Serie A Roma, adesso arriva un altro Papa... Francesco Totti X

Ennesimo omaggio dei tifosi della Roma a Totti. L’ex capitano giallorosso, che ha lasciato il calcio giocato lo scorso 28 maggio, è stato ritratto in vesti sacre in un quadro al Vicolo di San Celso, nel centro della città. Il dirigente capitolino per un giorno è diventato Papa Francesco Totti X con la sua tipica esultanza dopo un gol…