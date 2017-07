Serie A Roma, 8 gol al Pinzolo nella prima uscita: subito in mostra Perotti

La passata stagione si era chiusa col suo gol segnato al Genoa, quella nuova si è aperta sempre con una sua rete, stavolta su rigore contro il Pinzolo. La Roma riparte da Diego Perotti, primo marcatore nella goleada (8-0) che la formazione allenata da Di Francesco ha rifilato alla rappresentativa locale della Val Rendena. Il tecnico abruzzese, ancora privo dei nazionali (che torneranno per la tournée negli Stati Uniti) e in attesa di novità sul mercato, ha schierato la squadra con un 4-3-3 con Alisson tra i pali, una linea difensiva a quattro composta da Bruno Peres e Pellegrini esterni e la coppia brasiliana Castan-Juan Jesus al centro; l'unico volto nuovo Gonalons ha agito da regista accompagnato da Ricci a destra e Gerson a sinistra, mentre in attacco Cappa e Perotti sugli esterni hanno supportato Tumminello nel ruolo di punta centrale. Ovviamente il test non ha fornito particolari indicazioni in vista della stagione che sarà, col primo tempo chiuso con un rotondo 7-0 frutto delle doppiette di Perotti e Tumminello, e delle reti di Castan, Cappa e Ricci (del giovane Ciavattini a inizio ripresa l'ultimo centro dell'incontro). "Al di là dell'avversario sono molto soddisfatto, in particolar modo del primo tempo ma non tanto per i gol, piuttosto per il desiderio di veder fare alla squadra quello che chiedevo - le parole di Di Francesco al termine dell'amichevole - I giovani? Non mi piace parlare dei singoli, dico solo che ci sono dei ragazzi veramente interessanti. Tumminello ad esempio ha delle ottime potenzialità, ha dimostrato di essere ricettivo in questi giorni ed è un punto a suo favore". Riguardo alle chance di permanenza in rosa di Gerson, Castan e Vainqueur, il tecnico abruzzese prende tempo: "E' prematuro parlarne ora. Sicuramente determinate scelte arriveranno con le convocazioni per il tour negli Usa. Gonalons mi è piaciuto perché ha cercato spesso la verticalità". Chiaro invece sulle necessità del mercato: "Non bisogna avere fretta, dobbiamo prendere chi ci serve realmente e che riteniamo prima di tutto raggiungibile e allo stesso tempo che possa farci fare il salto di qualità. E' ovvio che siamo carenti nella ruolo dell'esterno destro offensivo, è quella la zona di campo dove sicuramente abbiamo maggiore necessità di intervenire".