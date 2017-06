Serie A Roma, 24 anni fa il debutto in Serie A di Francesco Totti

Sono passati 24 anni da quel 28 marzo 1993, quando in Brescia-Roma fece il suo esordio in Serie A Francesco Totti. Romano di San Giovanni e romanista, il numero dieci è senza discussione il numero uno della storia giallorossa. Totti ha raggiunto e superato ogni record con la Roma, diventando il simbolo delle cosiddette "bandiere": è il giocatore con più presenze nella Roma, miglior cannoniere in assoluto, in campionato come nelle coppe europee, miglior rigorista e romanista con più presenze e gol in Nazionale. Una carriera impreziosita dallo storico scudetto del 2000-01 e soprattutto dal Mondiale vinto in Germania nel 2006. Scarpa d'Oro e capocannoniere della Serie A nel 2006/07, nel 2012-13 il capitano giallorosso ha superato Nordahl nella classifica dei marcatori di tutti i tempi della Serie A, attestandosi così al secondo posto. Il 20 settembre 2015 contro il Sassuolo la rete numero 300. "24 anni fa l'esordio in Serie A... ero proprio un ragazzetto sbarbato! Grazie mille per il vostro affetto!". Con queste parole, accompagnate da una foto d'epoca, il capitano della Roma Francesco Totti ha ricordato l'anniversario della sua prima partita nella massima serie e ringraziato tutti i fan.