Serie A Recoba torna all'Inter: in campo con gli ex giocatori nerazzurri

Alvaro Recoba di nuovo in campo con la maglia dell'Inter. L'uruguaiano, ritiratosi un anno fa, è a Nanchino per affrontare in amichevole il Chinese All Star Legends Team. El Chino, insieme ai compagni di Inter Forever (gli ex giocatori nerazzurri) tra i quali Zanetti e Crespo, prima della partita ha fatto visita al quartiere generale di Suning.