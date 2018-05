Serie A Rafinha verso la Lazio: "Finche c'è vita c'è speranza". E Keita apprezza

Domenica sera all'Olimpico è in programma lo spareggio Champions tra Lazio e Inter. I nerazzurri sembravano fuori dai giochi dopo il ko col Sassuolo ma grazie al 2-2 tra il Crotone e l'undici di Inzaghi sono ancora in corsa. Su Instagram Rafinha ha provato a caricare la squadra con il seguente messaggio: "Finché c'è vita c'è speranza". Le parole del centrocampista nerazzurro sono state apprezzate tra gli altri anche da Keita, attaccante del Monaco ed ex biancoceleste: il senegalese ha commentato con due emoticon di incitamento. Non è dunque escluso che domenica sera faccia il tifo proprio per l'Inter, del resto lo scorso non erano mancate le incomprensioni con Lotito...