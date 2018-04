Rabbia Inter, Brozovic: "Non abbiamo perso". I tifosi contro Santon

Dopo la fine di Inter-Juventus esplode sui social la rabbia di, sempre più idolo dei tifosi nerazzurri dopo questo post apparso sul suo profilo: “Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso! Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo! Sempre FORZA Inter”. Se Brozovic raccoglie consensi,invece raccoglie solo insulti: dopo la partita il profilo Instagram del difensore, colpevole sulle due reti finali della Juve, è stato invaso da una serie di insulti inaccettabili. In passato il terzino dell'Inter aveva già dovuto chiudere i propri account social per lo stesso motivo.