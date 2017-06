Serie A Pioli esonerato, il web non perdona: "Ecco il Triplete dell'Inter"

I tifosi ironizzano sul club nerazzurro in seguito al nuovo cambio in panchina. Non pochi parlano di 'Triplete Inter': del resto l'annuncio dell'esonero di Pioli è arrivata mentre la Juventus stava disputando la semifinale d Champions contro il Monaco...