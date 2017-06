Serie A Pescara-Milan, la maledizione di "Paperumma"

Al 12' di Pescara-Milan, abruzzesi in vantaggio: Paletta effettua un retropassaggio per Donnarumma che prova il controllo con il piede sinistro ma la liscia, lasciando entrare il pallone. I social si scatenano: Topolino aveva appena inserito il portiere del Milan in un fumetto rinominadolo "Paperumma", un po' a ricordare la papera fatta all'Adriatico...