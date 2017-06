Serie A Perisic, Inter o United? Intanto fa i Mondiali di beach volley...

Ivan Perisic disputerà uno dei più importanti tornei di beach volley internazionali, il Porec Major 2017 a Parenzo, nella sua Croazia. L'interista sarà impegnato sulla sabbia dal 27 giugno al 2 luglio (il ritiro dell'Inter inizia il 6) nella tappa del World Tour in coppia con il connazionale Niksa Dell’Orco e punta in alto: "Le mie aspettative sono sempre le stesse: come nel calcio, voglio dare tutto e vincere". "Lo scorso anno ho visto il torneo in televisione e ho contattato gli organizzatori per chiedere di partecipare", ha svelato l'interista nella conferenza stampa di presentazione: "I soldi che riceveremo saranno devoluti alla federazione di beach volley croata".