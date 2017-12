Serie A Perisic guarda Lazio-Torino e scrive a Benatia: "Era rigore"

Guardando Lazio-Torino, Ivan Perisic ha chiamato in causa l'amico Medhi Benatia: il rigore non fischiato per il tocco di mano di Iago Falque, e che ha scatenato le proteste dei biancocelesti, secondo il croato dell'Inter è paragonabile a quello del difensore della Juventus sul tiro di Icardi nel match di sabato sera. Nella storia di Instagram, Perisic tagga il marocchino e scrive "Anche Iago Falque non voleva toccarla": secondo lui erano quindi entrambi rigori ma smorza ogni polemica con due smile sorridenti.