Serie A Pellissier raggiunge il traguardo dei 100 gol in Serie A

Giornata speciale per Sergio Pellissier. L'attaccante del Chievo ha infatti segnato al Palermo il suo gol numero 100 in Serie A. La punta 37enne ha realizzato tutte le reti con la maglia dei veneti: un legame indissolubile iniziato nella stagione 2002/03. Da allora tante soddisfazioni sia per Pellissier che per il Chievo.