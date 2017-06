Serie A Parolo, 4 gol al Pescara: roba da... Pallone d'oro

Un fotomontaggio e quattro immagini reali. Marco Parolo segna 4 gol in una sola partita (Pescara-Lazio 2-6) come era accaduto solo a Mertens in questa stagione. "Con il pallone ci faccio un quadretto", ha detto a fine partita.