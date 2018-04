Serie A Panini, una figurina speciale per Davide Astori

La Panini continua il racconto dell'emozionante stagione in corso e rende omaggio a Davide Astori dedicandogli una delle cinque figurine speciali che si troveranno in edicola sabato con "SportWeek" e "La Gazzetta dello Sport".

“Non poteva mancare un ricordo dello sfortunato capitano della Fiorentina", ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, presentando le 5 figu speciali del 'Film del Campionato'. Le altre sono dedicate al sorpasso della Juventus sul Napoli dello scorso 12 marzo, alla rinascita del Milan targato Gattuso, ai 110 anni di storia dell'Inter e (un po' a sorpresa) al super gol di Duvan Zapata a Marassi contro la Sampdoria.

Le prime 5 figurine della sezione 'Film del Campionato' sono inserite nelle bustine in vendita in edicola, mentre 10 figurine extra erano state distribuite il 27 gennaio e il 24 febbraio scorsi. Oltre alle figurine disponibili il 31 marzo, è prevista un'ultima uscita il prossimo 9 giugno, con 5 figurine extra sempre in allegato a "SportWeek" e "La Gazzetta dello Sport".