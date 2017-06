Serie A Palermo, le Force India rosanero fanno più punti di te...

Il Palermo rende omaggio alla Force India e ai due piloti Sergio Perez ed Esteban Ocon che hanno indossato le maglie del club siciliano: rosanero, come i colori della loro vettura di F1. In Australia il messicano ha chiuso settimo e il francese decimo: in totale 7 punti, nel calcio non si potrà mai arrivare a prenderne così tanti in una sola gara.