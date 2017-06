Serie A Palermo-Genoa, papera di Lamanna

Tredicesimo minuto di Palermo-Genoa, i rosanero vanno in vantaggio con un gollonzo: deviazione in area di Rispoli, pallone comodo verso Lamanna che controlla con le mani ma indietreggiando troppo verso l'interno porta. Il responso della Goal Line Technology è impietoso, la palla ha superato la linea e il portiere rossoblù non può che mettersi le mani nei capelli. La Lega assegna il gol a Rispoli, niente autogol.